Ukrayna yönetimiyle her konuda mutabık kaldıklarını ifade eden Kırımoğlu "Şu an devam eden bir savaş var. Yaşanan olağanüstü şartlar sebebiyle anayasada herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Ancak muhtariyete dair her konuda anlaştık. Özgür Kırım aynı zamanda Kırım Tatarlarının kendi özerk devleti olacak inşallah. Yüz binlerce sürgün Kırımlı, kendi ana vatanında, kendi bayrağı altında yaşamak için yeniden dönecek" dedi.

"BARIŞ DEĞİL, KISA MOLA"

Aynı zamanda Ukrayna Millî Meclisi üyesi olan Abdulcemil Kırımoğlu "Devam eden barış görüşmelerinin başarısı ancak başta Kırım olmak üzere tüm işgal edilen Ukrayna topraklarının iade edilmesiyle mümkün olur. Hem Trump liderliğindeki ABD'nin yaklaşımı hem de Putin'in tavrı bu şartlardan uzak. Ne Kırım Türkleri ne de Ukrayna halkı tek bir metre dahi olsa vatan toprağından vazgeçmeyecek. Şayet bir ateşkes kararı çıkarsa bu sadece zaman kazanma manevrası olur. Daha büyük bir savaş için taraflar nefes alacak. Ardından çok daha dehşetli savaş kaçınılmaz. Rusya'nın işgali meşrulaştırmak ve ele geçirdiği toprakları kanunla kendi ülkesine katmak dışında bir amacı yok. Adil barış ancak gasbedilen toprakların iadesi ve işlediği cinayetlerin hesabını vermekle mümkün” dedi. Uluslararası sözleşmeler ve BM kararları da zaten bunu emrediyor. Bu molaya Ukrayna'dan çok Putin'in ihtiyacı var.

“ÖLEN RUS SAYISININ PUTİN İÇİN KIYMETİ YOK”

Kırımoğlu, şöyle devam etti:

Zira Afrika, Kore ve Latin Amerika'dan paralı asker getirecek kadar zor durumda. Ukrayna cephesinde sadece Kuzey Kore'den 13 bin savaşçı var. Şu an resmî verilere göre cephe hattında günlük ölen Rus askerlerinin sayısı ortalama 1.700. Bu sebeple Kremlin'in zamana ihtiyacı var. Mali açıdan da yıllar süren ambargolar Putin'i zor durumda bıraktı. Yoksa ölen Rus sayısının Putin için hiçbir kıymeti yok.

“HEDEF AÇIK: TÜRKSÜZ BİR ASYA”

Kırım Türklerinin yaşadığı soykırım, sürgün ve acımasız katliamlar sebebiyle asırlardır büyük acılar çektiğine vurgu yapan Mustafa Kırımoğlu "Rus devlet hafızasında en büyük tehdit Türklerdir. Bunu Aleksandr Dugin ve Putin'in yakın çevresindeki isimler zaten sık sık dile getiriyor. Nitekim Dugin'in paylaştığı son harita da bu süfli emelin dışavurumudur. O haritada Türkiye dahil Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Saha, Tuva, Hakasya, Altay ve Kırım tamamen Rus toprağı olarak gösteriliyor. Yine Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan da Rus toprağına katılmış. Hedef açık: Türksüz bir Asya, Kafkasya ve Anadolu. İşte bu yüzden diyoruz ki Kırım Türk varlığı için olduğu kadar Rus emellerinin önüne geçmek adına vazgeçilmez bir köprüdür. Türkiye'nin Karadeniz'den gelebilecek tehlikelere dönük sigortasıdır aynı zamanda.

“VUSLAT UZAK DEĞİL"

Barışın anahtarı ve güvencesi yine Kırım'ın özgürlüğüdür. Türkiye 2014 Rus işgali sonrası net ve kararlı durdu. Bu kararlılık devam ediyor. Biz de Ukrayna makamları ile gerekli görüşmeleri yaptık. Azat Kırım aynı zamanda Özerk Kırım olacak. Şartlar gerektirirse sürgünde bir Cumhuriyet ilan etmemiz de mümkün. Ancak bizim yeniden özgür Kırım'a dönme azmimiz tam. Şu an sadece Türkiye'de 4 milyon civarında Kırım Tatarı yaşıyor. Dünya genelinde bu sayı 7 milyondan fazla. Bu yüz binler vatan hasreti ile yanıp tutuşuyor. Her ne kadar 2014 işgali sonrası Ruslar Kırım Yarımadası'na 1 milyon Rus getirsede yarımadamız gerçek sahiplerini bekliyor. Vuslat uzak değil" diye konuştu.