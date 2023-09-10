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Dünya Baba Vanga’nın 2024 yorumu Türkiye'de gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek! Şoke etti
Dünya

Baba Vanga’nın 2024 yorumu Türkiye'de gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek! Şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-09-10 19:20:00 - 2023-09-10 19:21:01
Baba Vanga’nın 2024 yorumu Türkiye'de gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek! Şoke etti

Türkiye'nin gündeminde! Baba Vanga, doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova, "Balkanların Nostradamusu" olarak biliniyor. Erken yaşlarda yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden ve sözleri ile büyük üne kavuşan Baba Vanga’nın 2024 sözde kehanetleri Türkiye vatandaşları tarafından sosyal medya hesabından çok paylaşıldı.

Gaybı kimsenin bilemeyeceğini bile bile bu akım sosyal medyada çok konuşuluyor. İşte en çok konuşulan konular...

Dünyanın gidişatının sonsuza kadar değişeceğini iddia eden Baba Vanga, kansere çare bulunabileceğini belirtti.

Ayrıca AIDS'in de kökünün kazınacağını ileri sürdü.2024 için bir başka kehaneti ise 'yağ çağı'nın sona erecek olması... Baba Vanga'nın yağ çağı olarak nitelediği sözün ise petrol olabileceği ileri sürüldü. 2024 yılında yenilenebilir enerjiye ağırlık verileceği iddia edildi.

Baba Vanga kuantum bilgisayarlarının da gelişeceğini ileri sürdü. Finans, sağlık ve siber güvenlik gibi sektörlerde önemli bir etkiye sahip olabileceği iddia edilen kuantum bilgisayarlar ile benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilebilecek.

PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ

Baba Vanga Putin'in kendi ülkesinden biri tarafından suikasta uğrayacağını iddia etti. Rusya tarafından gelen nükleer felaket uyarısının gerçek olup olmayacağı sözlerini sosyal medyada gündeme getirdi.
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Öte yandan Avrupa'da aşırılık yanlılarının saldırılarının artacağını söyledi.
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanacağı da kehanetleri arasında yer alıyor.
Baba Vanga siber saldırılarda da bir artışın olacağını iddia etti. Bu saldırıların yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceğini de söylüyor.
2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir kriz olabileceği de iddialar arasında yer aldı.

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