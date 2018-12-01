Baba Bush'tan Özal'a: Musul hakkınızdır alın

94 yaşında hayatını kaybeden ve Baba Bush olarak da bilinen, eski ABD Başkanı George W. Bush'un ölümünün birlikte, Türkiye ile olan yakın ilişkileri ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'la birlikte yaptığı Musul planı akıllara geldi.

"Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay istifa etti"

Anavatan Partisi'nin eski Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak, o dönem Bush'un bu teklifi üzerine Türkiye'de yaşananları şöyle anlatmıştı;

"Özal çıkmamak üzere girmek istedi Musul'a. 1990'da Köşk'te zirve yapıldı. Kemal Yamak Paşa ve ekibi Özal'ın bu fikrine destek çıktılar. Ancak Kenan Evren ve NATO'cu askeri grup karşı çıkarak engelledi. Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay da Özal'ın Musul'a girme kararlığını görünce istifa etti. 1998'te Evren verdiği bir mülakatta Musul'a girmek isteyen Özal'ı kendisinin durdurduğunu söylemişti."

AlparslanTürkeş dışında bütün siyasiler karşı çıkmıştı

Musul'un alınmasını isteyen bir mektup gönderen merhum Alparslan Türkeş dışında bütün siyasi liderlerin Özal'ın karşısında olduğunu belirten Koçak, özellikleSüleyman Demirel'in bu plana karşı çıktığını belirterek şunları kaydetti;

"Demirel'in sağ kolu olan Necmettin Cevheri, Özal'a geldi. Demirel'in 'Özal Musul'a mehter marşıyla girerse bir daha onu iktidardan indiremeyiz' dediğini ve bu yüzden destek vermediğini söyledi. Musul milli bir meseledir ama o dönem iç politika malzemesi yapıldı. Musul, Türk siyasetçilerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Biz orada çimento idik, maalesef çözüldük"

Baba Bush'tan Turgut Özal'a: Musul hakkınızdır alın

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, yıllar sonra bazı eski ANAP'lı milletvekilleri ile sohbet ederken, Özal ile Bush arasında şöyle bir diyalogun gerçekleştiğini aktarmıştı:

Bush: Sayın Özal, Kuzey Irak ve Kerkük'e girin.

Özal: Sayın Bush, bugün gir diyorsunuz. Yarın da çık dersiniz.

Bush: Kim girdiği yerden çıktı ki siz de çıkacaksınız... Kıbrıs'a girdikten sonra çıktınız mı?

Korkut Özal'da doğrulamıştı

Merhum Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal da Bush ile Kerkük ve Musul konusunda gizli bir anlaşma yapıldığını belirterek şöyle demişti:

"Kuzey cephesini Türkiye sağlamlaştıracaktı. ABD ise güneyden Irak'a girecekti. Türkiye'nin varlığı güneydeki ABD güçleri üzerindeki baskıyı azaltacaktı. Böylece çok kolay bir biçimde Bağdat'a gireceklerdi. Turgut Bey, baba Bush'a, sürekli 'Musul ve Kerkük'te kalırsak ve çekilmezsek ne olur, bu sizin için mümkün mü?' diye sordu. Başkan hiç zaman bile istemeden kendisine 'Tabi olur, niye olmasın. Bu bizim için hiçbir zaman sakınca yaratmaz. Bu sizin kendi işiniz. Elbette kalabilirsiniz' cevabını vermişti."