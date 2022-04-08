B12 Vitamini açısından en zengin 8 yiyecek! b12-eksikliği nelere yol açar?

Vitaminler, vücut hücrelerinin kendini yenileyebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi ve enerji üretebilmesi için elzem organik bileşiklerdir. İnsan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile yetersiz olan vitaminler, dışarıdan besinlerle ya da takviye ilaçlarla desteklenmelidir.

B12 vitamini nedir? ne işe yarar?

B12 vitamini vücutta bulunan tüm hücrelerde gerçekleşen kimyasal tepkime ve enzim hareketlerinde kullanılır. Eksikliği durumunda sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hücredeki tepkime işlemi dışında kullanıldığı yerler şu şekildedir;

Kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olarak, anemi hastalığına karşı koruma sağlar.

Sinir hücrelerinin ve sinir sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu hücrelerin ve diğer hücrelerin protein, karbonhidrat ve yağ parçalama görevine destek çıkar.

Beyin fonksiyonlarının normal bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu işlevi sinir sitemi için de gerçekleştirir. Bir beyin hastalığı olan Alzheimer oluşumuna karşı çıkar.

B12 eksikliği olup olmadığının tespiti için bazı testlerin yapılması gerekir. Ancak B12 vitamini eksikliği belirtileri arasında çarpıntı, depresyon, sinirlilik hali ve dilde kızarıklık ile birlikte şişme görülür.

B12 Vitamini Açısından En Zengin Yiyecekler

B12 vitamini içeren yiyecekler hayvansal gıdalardır. Et ve süt ürünleri de denilebilir. Et ve süt ürünleri tüketilmediği veya çok az tüketildiği zaman B12 eksikliği mutlak bir şekilde ortaya çıkacaktır. B12 vitaminin içeren yiyecekler sıralamak gerekirse;

1. Dana Ciğeri

100 gramında dahi oldukça bol bir şekilde demir, A vitamini ve B12 vitamini içerir. Tüketilmesi aşamasında dikkat edilmesi ve göz önünde bulundurulması gerekilen nokta ise yüksek miktarda kolesterol içermesidir. Dana ciğer dışında yine, sakatat, böbrek, beyin gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvansal besinler tüketilebilir. Sayısal olarak ise 100 gramda 75 mcg içerir.

2. Tavuk Ciğeri

Tavuk ciğerde yine B12 kaynağı olarak oldukça iyi bir besindir. Dana ciğerden sonra en çok B12 içeren besinlerden biridir. Ekonomik olması yönü ile rahatlıkla tüketilebilir. Sayısal olarak 100 gramda 21 mcg içerir.

3. Midye

Midye B12 içeriği bakımından zengin bir besindir. Bir seferde oturup bir porsiyon midye yemek birkaç günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılayacaktır. 100 gramında 40 mcg B12 içerir.

4. Uskumru Balığı

Balık çeşitleri içinde en fazla B12 içeren balık uskumrudur. Balık yiyerek B12 eksikliği gidermek isteyen kişilerin ilk tercihi de uskumru olmalıdır. 100 gramında 19 mcg B12 içerir.

5. Lüfer

B12 konusunda zengin olan bir diğer balık da lüferdir. Uskumrudan sonra en çok tercih edilmesi gerekilen balıktır. Izgara şeklinde yapmak daha iyi bir seçim olacaktır. 100 gramında 6 mcg B12 içerir.

6. Somon

D vitamini bakımından süper ötesi bir besin olan somon kısmen de olsa B12 vitamini için de güzel bir kaynaktır. 100 gramda 3 mcg B12 içerir.

7. Süt

Her gün bir büyük bardak inek sütü içildiği hesaba katılırsa; ortaya 300 gramlık bir süt miktarı çıkıyor. Bu süt miktarının içinde bulunan B12 ise yetişkin bir kişinin günlük B12 ihtiyacının yarısına denk gelir. Bunun yanında; protein, kalsiyum ve D vitamini bakımından zenginliğini de göz ardı etmemek gerekir. 100 gramda 0.5 mcg B12 içerir.

8. Yumurta

Bir adet yumurta tüketmek günlük B12 ihtiyacının % kadarını tek başına karşılar. 100 gramda 1.1 mcg B12 içerir. Bir yumurtada ise 0.7-0.8 mcg B12 bulunur.

B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gelişebilir.

Dilde kızarıklık ve yanma hissi, ağız içinde yaralar ve bacaklarda gece kasılmaları ile ishal görülebilir.

Ayaklarda, bacaklarda, kollarda ve ellerde karıncalanma ve uyuşma hissi ve zihinsel fonksiyonlarda bozulmalar gözlenir.

Özellikle yaşlılarda hafıza kaybı, unutkanlık gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Yaş ile B12 emiliminde ve vücut tarafında depolanmasında azalmalar gözlenir. 65 yaş üstü bireylerde B12 eksikliği depresyon oluşumunda etkili rol oynar.

B12 eksikliği yeni hücrelerin sentezlenmesini engeller ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olur.

b12 eksikliği nelere yol açar?

B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gelişebilir

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