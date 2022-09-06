B12 değerinizi yükselten yegana yiyecek
Bütün vitaminler çok önemli tabiki ama B12 vitaminin önemi biraz daha fazla. İnsanoğlunun doğumu ve ölümü arasında en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri B12 vitaminidir. B12 eksikliği böbreklerin çalışmasında bozukluklar meydana getirebildiği gibi kalp, karaciğer, beyin fonksiyonlarında tahribata yol açabilmektedir.
B12 vitaminini vücudumuzda üretemediğimizden dışardan gıda takviyesi olarak ya da besinler ile vücudumuza sokmalıyız.
Belki de farkında değilsiniz ama vücudunuz şu an B12 vitaminine ihtiyaç duyuyor.
B12 eksikliğinin belirtileri
Unutmak
Bitkin hissetmek
Uykusuzluk ve yorgunluk
Ani kulak çınlaması
Denge bozukluğu ya da ayağa kalkınca baş dönmesi
Odaklanamama
Ayak ve ellerde uyuşma hissetmek
Kaslarınızın ağrıması
Dilinizin yanması
Kramp girmesi
İştahsızlık
Hızlı kilo vermek veya kilo almak
Kansızlık
Vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden olan B12 eğer vücudumuzda yoksa daha sık hastalanırız. Bağışıklık sistemimiz çökmeye elverişli olur. Kanser gibi ağır hastalıklar vücudumuzu ele geçirmek için bağışıklık sistemimizin çökmesini kollarlar.
Bazı bilim insanlarının söylediğine göre kanser her insanın vücudunda olan bir hücre. Ancak bağışıklık sistemimiz onun güç kazanmasını önlemek amacıyla devamlı çalışmakta. B12 eksikliğinin vücudumuzda olmaması kanserin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.
B12 değerlerinize çok iyi gelecek karışım:
Bu tarifi uygulamaya başlamadan önce b12 değerlerinize baktırın, zira tarifi uyguladıktan sonra değerlerinizi karşılaştırdığınızda hayrete düşeceksiniz.
1-2 ay içerisinde düşük b12 değerleriniz olması gereken seviyeye ulaşacak.
Bu tarifimiz tamamen doğaldır, b12 iğnesi gibi doktorların tavsiye edeceği türde bir tarif değil bu. Allah’ın doğaya sunduğu bu nimetten nasıl faydalanmanız gerektiğini açıklıyoruz.
Malzemelerimiz
Kırmızı lahana (1 adet orta boy)
Kaya tuzu (1 çorba kaşığı)
Elma sirkesi (Yarım çay kaşığı kadar – tercihen eklenebilir)
Uygulanışı
Kırmızı lahanayı ince ince doğruyoruz. üzerine kaya tuzunu döktükten sonra elimizle karıştırıyoruz. Bu karışımı cam kavanoza koyun ve suyunun salmasını bekleyin, 2 saat sonra üzerine elma sirkesini ilave edebilirsiniz
Eğer sirke sevmiyorsanız, onun yerine su koyabilirsiniz. Sirke koymak isterseniz de organik olmasına dikkat edin hazır sirke etkili olmayacaktır. 5 gün boyunca her gün iki veya üç kaşık için. Salatalarınıza da ilave edebilirsiniz.