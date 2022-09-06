B12 değerinizi yükselten yegana yiyecek

B12 vitaminini vücudumuzda üretemediğimizden dışardan gıda takviyesi olarak ya da besinler ile vücudumuza sokmalıyız.

Belki de farkında değilsiniz ama vücudunuz şu an B12 vitaminine ihtiyaç duyuyor.

B12 eksikliğinin belirtileri

Unutmak

Bitkin hissetmek

Uykusuzluk ve yorgunluk

Ani kulak çınlaması

Denge bozukluğu ya da ayağa kalkınca baş dönmesi

Odaklanamama

Ayak ve ellerde uyuşma hissetmek

Kaslarınızın ağrıması

Dilinizin yanması

Kramp girmesi

İştahsızlık

Hızlı kilo vermek veya kilo almak

Kansızlık

Vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden olan B12 eğer vücudumuzda yoksa daha sık hastalanırız. Bağışıklık sistemimiz çökmeye elverişli olur. Kanser gibi ağır hastalıklar vücudumuzu ele geçirmek için bağışıklık sistemimizin çökmesini kollarlar.

Bazı bilim insanlarının söylediğine göre kanser her insanın vücudunda olan bir hücre. Ancak bağışıklık sistemimiz onun güç kazanmasını önlemek amacıyla devamlı çalışmakta. B12 eksikliğinin vücudumuzda olmaması kanserin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

B12 değerlerinize çok iyi gelecek karışım:

Bu tarifi uygulamaya başlamadan önce b12 değerlerinize baktırın, zira tarifi uyguladıktan sonra değerlerinizi karşılaştırdığınızda hayrete düşeceksiniz.

1-2 ay içerisinde düşük b12 değerleriniz olması gereken seviyeye ulaşacak.

Bu tarifimiz tamamen doğaldır, b12 iğnesi gibi doktorların tavsiye edeceği türde bir tarif değil bu. Allah’ın doğaya sunduğu bu nimetten nasıl faydalanmanız gerektiğini açıklıyoruz.

Malzemelerimiz

Kırmızı lahana (1 adet orta boy)

Kaya tuzu (1 çorba kaşığı)

Elma sirkesi (Yarım çay kaşığı kadar – tercihen eklenebilir)

Uygulanışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğruyoruz. üzerine kaya tuzunu döktükten sonra elimizle karıştırıyoruz. Bu karışımı cam kavanoza koyun ve suyunun salmasını bekleyin, 2 saat sonra üzerine elma sirkesini ilave edebilirsiniz

Eğer sirke sevmiyorsanız, onun yerine su koyabilirsiniz. Sirke koymak isterseniz de organik olmasına dikkat edin hazır sirke etkili olmayacaktır. 5 gün boyunca her gün iki veya üç kaşık için. Salatalarınıza da ilave edebilirsiniz.