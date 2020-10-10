Azmiyle engelleri aşan Nazlıcan hayalindeki üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da gözleri doğuştan görmeyen Nazlıcan Aytekin, azmi sayesinde üniversiteyi kazanarak hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İki gözünde yüzde 90 görme engeli olan 20 yaşındaki Aytekin, ilk ve ortaokulu Erzurum'daki görme engelliler okulunda okudu.

Görmeyen gözlerine rağmen hayata küsmeyip annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle lise eğitimini tamamlayan Aytekin, "Görme engelli olmak hayatın sonu değil." diyerek, hayaline kavuşmak için üniversite sınavlarına hazırlandı.

İnternetten ve hocalarının kaydettiği seslerini telefondan dinleyerek sınavlara ve derslerine çalışan Aytekin, haziran ayında girdiği Yüksek Öğretim Kurumları sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünü kazandı.

Azmi sayesinde üniversite hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aytekin, bu başarısını okuduğu bölümü bitirerek taçlandırmayı hedefliyor.

Annesine ev ve yemek işlerinde de yardımcı olan Aytekin, aynı zamanda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanarak iş hayatına atılmayı planlıyor.

Nazlıcan Aytekin, AA muhabirine, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "İlk ve ortaokulu Görme Engelliler Okulunda bitirdim. Liseyi de düz lisede okudum. Sağ olsun lisedeki öğretmenlerim bana öğretmenden ziyade abla kardeş gibi yaklaştı." dedi

Üniversite okumanın hayaliyle yaşadığını anlatan Aytekin, hiçbir zaman hayata küsmediğini, okumak için mücadele verdiğini dile getirdi.

Aytekin, pandemi döneminde derslere online olarak katıldığını ifade ederek, "Hayatımın bütün sürecinde en büyük destekçim annem oldu. Annem olmasaydı hiçbir şeyi başaramazdım. Arkadaşlarımın desteğini de inkar edemem. Üniversite hayalimdi, kazanmayı çok istiyordum. Kazandığım gün çok heyecanlandım, sevinçten ağladım. İstediğim bölüm geldi, inşallah bu bölüme uygun iş bulur çalışırım." diye konuştu.

Yaşamayı, insanları ve hayatı çok sevdiğini vurgulayan Aytekin, ömrünün sonuna kadar okumaktan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

- "Görme engeli hayatın sonu olamaz diyerek hayata tutundum"

Aytekin, azmi ve özgüveni sayesinde güçlü bir kişiliği olduğuna işaret ederek, "Okumayı çok seviyorum. Pes etmek bana göre değil, 'görme engeli hayatın sonu olamaz' diyerek hayata tutundum. Yaşantımdan memnunum, bölümümü başarıyla bitirip üniversiteden mezun olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Annesinin kendisine adeta can suyu olduğunu anlatan Aytekin, bütün hayallerini onunla gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

- "Engel beyinde başlar"

Aytekin, yaşadıkları zor süreçlere rağmen mücadeleden ve eğitim aşkından hiç vazgeçmediğine değinerek, şöyle konuştu:

"Çok zor günler yaşadık ama annemin desteğiyle hiç zorlanmadım. Annem sayesinde bütün engelleri aştım. Bu dünyada zor olmayan şey yok, kolay olan kaçmak ve pes etmektir. Pes etmeyi kimseye tavsiye etmem. Engel beyinde başlar. Destekçiniz varsa her şeyin üstesinden gelirsiniz. Siz siz olun hayallerinizin önüne kimsenin geçmesine izin vermeyin. Hayaliniz varsa siz de varsınız."

Engelli olmanın zorluklarına dikkati çeken Aytekin, engeli olanların asla hayata küsmemelerini tavsiye ederek, "Hiçbir zaman hayata isyan etmeyin, derdi veren Allah dermanı da verir. Zorlandığım anlar oldu ama ailemin desteğiyle her şeyi aştım. Görmek nasıl duygu, görseydim nasıl olurdu bilmiyorum. İnsanları ve hayatı görebilmeyi isterdim ama böyle de mutluyum." diye konuştu.