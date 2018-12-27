Azledilmesi beklenirken ödüllendirildi! Prens Selman, Ulusal Uzay Ajansı'nın başına getirildi

Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’i görevden alarak kabinede değişikliğe giden Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle tüm dünyanın gündemine oturan oğlu Veliaht Prens Selman’ı, yeni kurulan Ulusal Uzay Ajansı’nın başına getirdi.

Kral Selman'ın oğlunu bu görevin başına getirmesi, uluslararası camiada geniş yer buldu.

Kararnamede alınan diğer önemli kararlar

Eğitim Bakanı olarak Hamad Al-Sheikh atandı.

İngiltere'nin Suudi elçisi Prens Muhammed bin Nawaf görevden alındı.

Abdullah Bin Bandar Bin Abdullaziz de Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Prens Turki bin Talal Asir Eyalet Valisi olarak atandı.

Turki Shabana'yı Medya Bakanı olarak görevlendirildi.

Yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması kararlaştırıldı.