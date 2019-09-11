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Aziziye’de ‘iyi ki doğdun’ projesi meyvelerini veriyor

Aziziye Belediyesi ilçede yaşayan ve bebekleri dünyaya yeni gelen ailelere yeni doğan bebek seti hediye ediyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:39
Aziziye’de ‘iyi ki doğdun’ projesi meyvelerini veriyor

Aziziye Belediyesi ilçede yaşayan ve bebekleri dünyaya yeni gelen ailelere yeni doğan bebek seti hediye ediyor.


Merkez ilçe Aziziye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,’ İyiki Doğdun’ Projesi kapsamında ilçede yaşayan ve bebeği dünyaya yeni gelen aileleri ziyaret ediyor. Katılımcı ve yatırımcı belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da örnek çalışmalar ortaya koyan belediye, projenin başladığı günden bugüne yaklaşık 4 bin aileyi ziyaret etti.


Belediye yetkilileri tarafından önceden aranarak ziyaret izni alınan bebek sahibi ailelere, yeni doğan seti hediye ediliyor. Setin içerisinde bebeğin doğduğu ilk günden itibaren ihtiyaç duyulan; ateş ölçer, battaniye, bebek bakım çantası ve diğer yardımcı elemanlar bulunuyor.


Yapılan ziyaretlere ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, projenin yaklaşık 4 yıldır sorunsuz bir şeklide devam ettiğin söyledi.


Başkan Orhan ayrıca şunları kaydetti:


“İlçemizde yaşayan her ferdimizi önemsiyoruz. Her bir bireyimiz bizim için ayrı bir değer taşıyor. Aileler ise toplumumuzun yapı taşı durumda, bizde çalışmalarımızı bu bilinçle gerçekleştiriyoruz. ‘İyi ki doğdun’ projesi yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz bir çalışmaydı. Başladığı ilk günden bugüne ailelerimizce takdir toplayan ve beğenilen bir çalışma oldu. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz eliyle yürüttüğümüz bu anlamlı çalışmada paydaş kurumlarımızda bulunuyor. Bu anlamda Aziziye Kaymakamlığı ve Aziziye Nüfus Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Bilgi ve adres anlamında bizlere önemli destekleri oluyor. El birliğiyle gönüllere giren bir çalışmayı sağlıklı bir şeklide yürütüyoruz. Bu sayede devlet-millet beraberliğini de ortaya koyuyoruz. Ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Bu da bizim için hem önemli bir sevinç kaynağı ve hem de gönüllere kurduğumuz köprülerin sağlamlaşması anlamına geliyor. Projemiz yeni fikirlerle desteklenerek en güzel şekilde devam edecektir.”


Projeyle maddi durumuna bakılmaksızın her aileye ulaşılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:39
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