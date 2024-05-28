Aziz Yıldırım'ın, "Getireceğim" dediği Mourinho'dan açıklama var!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın 1 numaralı teknik direktör adayı olan Jose Mourinho, Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına verdiği röportajda flaş açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'den teklif aldığını doğrularken önümüzdeki iki hafta içinde de bir karar vereceğini açıkladı.

Kendisine sadece Türk kulüplerinin ilgisinin bulunmadığını belirten Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim."

Diğer taraftan Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adamı imza aşamasına getirmek için kolları sıvadı.

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Başkan adayı Yıldırım, cumartesi günü Şampiyonlar Ligi Finali’nin oynanacağı İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidecek. Yıldırım, burada bir kez daha Mourinho ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe kongre üyeleri ile buluşan Aziz Yıldırım, burada da Portekizli teknik adam ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz."