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Spor Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!
Spor

Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle yargılanan Aziz Yıldırım'a 1 yıl men ve 6 bin lira adli para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:24:00 -
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!

Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.

Aynı davada Yıldırım'a karşı fiili saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Işık Eyigüngör'ün ise beraatine karar verildi.

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