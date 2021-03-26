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Spor Aziz Yıldırım'ı "vizyonsuzlukla" suçlamıştı... Ali Koç 6'ncı hocayı da gönderdi
Spor

Aziz Yıldırım'ı "vizyonsuzlukla" suçlamıştı... Ali Koç 6'ncı hocayı da gönderdi

"Fenerbahçe'de vizyon yok" diyerek Aziz Yıldırım'ın yerine başkan seçilen Ali Koç, sarı lacivertli kulüpte hiç kupa kaldıramamasına karşın 6'ıncı kez hoca değişimine gitti. Koç'un vizyon anlayışı tartışma konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 08:15:00 -
Aziz Yıldırım'ı "vizyonsuzlukla" suçlamıştı... Ali Koç 6'ncı hocayı da gönderdi

Fenerbahçe'de teknik direktör istikrarsızlığı sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç'un başkanlığı döneminde gönderilen teknik direktörlerin son halkasına Erol Bulut katıldı. Bulut'un gönderilmesiyle birlikte Başkan Ali Koç, görev süresi boyunca 6 tane teknik direktörle çalışmış oldu.

Sırasıyla bu teknik direktörler Phillip cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat, Tahir Karapınar ve son olarak Erol Bulut.

Ali Koç döneminde takımın başına geçirilen teknik direktörlerin performasları ise şöyle:

Phillip Cocu (20 Temmuz 2018-28 Ekim 2018): 10 maç, 2 galibiyet 3 beraberlik, 5 mağlubiyet, 9 puan

Erwin Koeman (28 Ekim 2018- 14 Aralık 2018): 5 maç, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 5 puan

Ersun Yanal (14 Aralık 2018-4 Mart 2020): 43 maç, 19 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet, 70 puan

Zeki Murat (4 Mart 2020-9 Haziran 2020): 1 mağlubiyet 1 beraberlik, 1 puan

Tahir Karapınar (9 Haziran 2020- 30 Temmuz 2020): 8 maç, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 13 puan

Erol Bulut (30 Temmuz 2020-25 Mart 2021): 30 maç, 18 mağlubiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet, 59 puan

Aziz Yıldırım döneminde başarısızlık faturasının sürekli hocalara kesilmesi tartışmalara neden olurken, Ali Koç, Yıldırım yönetimini vizyonsuzlukla itham etmişti. Göreve geldiğinden bu yana hiçbir kupa kaldıramayan Ali Koç'un da sürekli hoca değişimine gitmesi tartışmalara neden oldu.

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Yorumlar

Zeynep

Niye taktiniz Ali koç baskana ?
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Meşe

Emre'nin Geleceği belliydi , Emre'nin de bir yararının olacağını zannetmiyorum,
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