Derbide acı olay! Fenerbahçe taraftarı hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında tribünde bulunan bir taraftar kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği taraftar kurtarılamadı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide tribünlerde acı bir olay yaşandı.
Tribünde kalp krizi geçirdi
Derbinin ikinci yarısında tribünde bulunan Fenerbahçe taraftarı aniden fenalaştı. Taraftarın kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Fenerbahçe taraftarının yaşamını yitirdiği öğrenildi.