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Spor “Tüm sorumluluk bende” Derbi yenilgisi sonrası İsmail Kartal özür diledi
Spor

“Tüm sorumluluk bende” Derbi yenilgisi sonrası İsmail Kartal özür diledi

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"Tüm sorumluluk bende" Derbi yenilgisi sonrası İsmail Kartal özür diledi

Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, alınan sonucun sorumluluğunu üstlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, beklentilere cevap veremediklerini söyledi.

Kadıköy’de oynanan sezonun ilk derbisi Fenerbahçe cephesinde hayal kırıklığıyla tamamlandı. Beşiktaş karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten İsmail Kartal, özellikle orta sahadaki baskıya yeterince karşılık veremediklerini ifade ederek taraftarlardan özür diledi.

 

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende... Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.

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