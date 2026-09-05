Bilal Erdoğan ilk kez anlattı: Tankların önüne biz geçeriz

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, TRT 1'de yayınlanan “Asırlık Gece” belgeselinde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin daha önce bilinmeyen ayrıntıları paylaştı.

Bilal Erdoğan'ın anlattıkları arasında en dikkat çekici bölüm ise darbe girişiminden aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı konuşma oldu.

15 TEMMUZ'DAN 4 AY ÖNCE DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Genelkurmay Başkanlığı, 31 Mart 2016'da kamuoyunda gündeme gelen darbe tartışmaları üzerine bir açıklama yapmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir-komuta hiyerarşisi dışında herhangi bir oluşuma taviz verilmeyeceğini bildirmişti.

Bilal Erdoğan, bu tartışmaların yaşandığı dönemde babası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile darbe ihtimali üzerine konuştuklarını ilk kez açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemdeki kararlılığını anlatan Bilal Erdoğan, şu sözleri aktardı:

“Cumhurbaşkanımızın her zaman şu kararlılığı olduğunu hatırlıyorum: ‘Ben ve arkadaşlarımın kararlılığı der ki; tankların üstüne biz çıkarız, tankların önüne geçeriz.’”

Aylar sonra 15 Temmuz gecesi yaşananlar, bu konuşmayı Bilal Erdoğan'ın yeniden hatırlamasına neden oldu.

ERDOĞAN UÇAKLA İSTANBUL'A GELME KARARI ALDI

Darbe girişiminin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a mı yoksa Ankara'ya mı gitmesi gerektiğinin aile içerisinde de konuşulduğunu belirten Bilal Erdoğan, o gece yaşadığı endişeyi anlattı.

Erdoğan'ın İstanbul'a uçakla geleceğini öğrendiğinde F-16'ların Boğaz üzerinde uçmaya başladığını belirten Bilal Erdoğan, babasına uçak yerine helikopter seçeneğini önerdiğini söyledi.

Bilal Erdoğan o anları şöyle anlattı:

“Uçakla gelirseniz çok tehlikeli, ya hiç olmazsa helikopterle böyle alçaktan alçaktan, uzun da sürse gelseniz daha güvenli olmaz mı?”

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a uçakla gelme kararından vazgeçmedi.

“O KARARLILIĞINA İKNA OLDUM”

Bilal Erdoğan, babasının kararını geçmişte yaptıkları darbe konuşmasını hatırlayarak değerlendirdiğini belirtti.

Erdoğan'ın darbe girişimine karşı milletle birlikte mücadele etme iradesinin daha önce de çok net olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, o geceki düşüncesini şu sözlerle anlattı:

“Şimdi düşündüm o zaman açısından; ya bu kararlılığı olan babam, F-16'ların karşısına çıkmış oluyor. Hani o an itibarıyla Marmaris'te tank yok karşılarında.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a hareket etmesiyle birlikte 15 Temmuz gecesinin en kritik süreçlerinden biri başladı.

SELÇUK BAYRAKTAR'LA HAVALİMANINA GİTTİLER

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenmelerinin ardından Selçuk Bayraktar ile Atatürk Havalimanı'na hareket ettiklerini de anlattı.

Yerleşkede bulunan zırhlı bir araçla yola çıktıklarını belirten Erdoğan, güzergâhın darbecilere karşı sokağa çıkan vatandaşlarla dolduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, aprona ulaştıkları anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının da indiğini belirterek şunları söyledi:

“Biz ulaşmamızla, yani aprona arabayı getirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanımızın uçağı inmişti, kapıyı açmamışlardı. Böyle tam aynı anda ulaşmış olduk ve Cumhurbaşkanımız orada karşılandı.”

“BU DARBE GİRİŞİMİNİ MİLLETİMLE YENECEĞİZ”

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca kendi hayatını tehlikeye atabilecek kritik kararlar aldığını belirterek 15 Temmuz gecesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbecilere karşı en büyük güvencesinin millet olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, “Bu darbe girişimini yeneceğiz halkımla, milletimle” kararlılığıyla hareket edildiğini anlattı.

Milletin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ve ailesi için aynı tehlikeyi göze aldığını gördüğü için meydanlara çıktığını ifade etti.

HAVALİMANINDA KORKUTAN AN: SİLAHI ÜZERLERİNE ÇEVİRDİ

Bilal Erdoğan'ın anlattığı en çarpıcı ayrıntılardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına ulaşmasının ardından yaşandı.

Çevrelerinde helikopterlerin uçtuğunu belirten Erdoğan, helikopterlerden birindeki silah sisteminin bulundukları bölgeye yöneltildiğini gördüklerini anlattı.

Bilal Erdoğan o anları şu sözlerle aktardı:

“Biz helikopter geçerken aralayarak bakıyoruz ve bize doğrultulmuş bir silah operatörü görüyoruz. Belki Cumhurbaşkanı hangi camdaki, yani görerek ateş edemeyeceği için etmedi belki.”

Bilal Erdoğan'ın yıllar sonra anlattığı ayrıntılar, 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a gelişi sırasında yaşanan tehlikenin boyutunu ve darbe girişiminden aylar önce Erdoğan ailesinde yapılan konuşmaları bir kez daha ortaya koydu.