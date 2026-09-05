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Dünya Katil İsrail'e büyük şok! Avrupa Triatlon Kupası’ndan çıkarıldılar
Dünya

Katil İsrail'e büyük şok! Avrupa Triatlon Kupası’ndan çıkarıldılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Katil İsrail'e büyük şok! Avrupa Triatlon Kupası’ndan çıkarıldılar

Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası öncesinde İsrailli sporcular organizasyondan çıkarıldı.

Kuzey İrlanda’da düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası öncesinde dikkat çeken bir karar alındı. BBC'nin haberine göre, World Triathlon tarafından yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Federasyonundan yapılacak Avrupa Triatlon Kupası'ndan tüm İsrailli atletlerin çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

 

Organizasyonu düzenleyen Kuzey Batı Triatlon Kulübü, daha önce yarışa katılan İsrailli atletleri desteklemeyeceğini açıklamıştı.

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