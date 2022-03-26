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Spor Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı! "Sakın yapma"
Spor

Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı! "Sakın yapma"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kadro dışı bırakılan dünya yıldızı Mesut Özil'e haber yollayarak, "Sakın ayrılma kararı alma, söz veriyorum senden önce gidecekler" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 07:49:00 -
Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı! "Sakın yapma"

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kadro dışı kalması gündemdeki yerini korurken, sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın da olaylara dahil olduğu iddia edildi.

Fotospor'un haberine göre, kardeşi Ali Yıldırım vasıtasıyla Mesut Özil'e haber yollayan Aziz Yıldırım'ın, "Sakın çabuk ve yanlış bir karar alma. Ayrılma kararı verme. Seni kovanlar senden önce gidecekler. Sana söz veriyorum" dediği belirtildi.

İddiaya göre üzgün olmaktan ziyade şaşkın olan Mesut Özil'in Ali Yıldırım'a cevabı, "Nasıl olacak" oldu. Yıldırım, "Sen orasını düşünme. Çocukluk aşkın Fenerbahçe'nin formasını giymeye devam edeceksin" dedi. Daha önce Mesut Özil'in kendisi ve menajeri defalarca Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir niyetleri olmadığını açıkladı.

Buna rağmen Başkan Ali Koç'un onayıyla kadro dışı kalan Mesut Özil'in nasıl bir tavır takınacağı ilerleyen günler netleşecek.

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