Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın ardından Safa Vakfı da bayrak açtı! "Toplumsal çürümeye sessiz kalamayız!"

Safa Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Toplumsal çürümeye sessiz kalamayız! Ailemizi, gençliğimizi ve değerlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verilerek mukaddesatımıza yönelik tehditlere karşı birlik mesajı verildi. Ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirme gayretinden taviz verilmeyeceğini vurgulayan vakıf yönetimi, "Safa Vakfı olarak milletimizin teminatı olan evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek dik duruşunu bir kez daha ilan etti.