Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın ardından Safa Vakfı da bayrak açtı! "Toplumsal çürümeye sessiz kalamayız!"
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Toplumu ifsad etmeye çalışan ahlaksızlık ve dejenere kuşatmalara karşı sivil toplum kuruluşlarından tarihi sesler yükselmeye devam ediyor. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın toplumsal tehlikelere dikkat çeken bildirisinin ardından bir güçlü haykırış da Safa Vakfı’ndan geldi. Nesillerimizi ve kutsal aile yapımızı hedef alan çürümeye karşı kararlı bir duruş sergileyen Safa Vakfı, yayımladığı manifesto niteliğindeki bildiriyle tüm toplumu ve yetkilileri göreve çağırdı.
Safa Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Toplumsal çürümeye sessiz kalamayız! Ailemizi, gençliğimizi ve değerlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verilerek mukaddesatımıza yönelik tehditlere karşı birlik mesajı verildi. Ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirme gayretinden taviz verilmeyeceğini vurgulayan vakıf yönetimi, "Safa Vakfı olarak milletimizin teminatı olan evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek dik duruşunu bir kez daha ilan etti.
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