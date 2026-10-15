Yağmur sonrası İstanbul: Boğaz çamura bulandı!
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı.
Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu.
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
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