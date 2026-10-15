Gültekin için taziye mesajları yağıyor! Siyaset dünyasında derin üzüntü...

Yılmaz: Allah rahmet eylesin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum."

Çelik: Mekanı cennet olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, "Çok üzgünüz. Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu: Derin üzüntü duyduk

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Acar: Elim kazayı üzüntüyle öğrendik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Vali Gül: Başımız sağolsun

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlılara başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.