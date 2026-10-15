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Gündem Avrupalı dostları Kılıçdaroğlu’na tavır aldı! CHP'yi üyelikten attılar
Gündem

Avrupalı dostları Kılıçdaroğlu’na tavır aldı! CHP'yi üyelikten attılar

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Avrupalı dostları Kılıçdaroğlu’na tavır aldı! CHP'yi üyelikten attılar

Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) Brüksel’de düzenlenen Başkanlık Divanı toplantısında Avrupalı dostaları Kemal Kılıçdaroğlu’na tavır alarak kapı kapı gezip Türkiye’yi şikayet Özgür Özel’in safına geçtiler. Toplantıda CHP’nin üyeliğinin askıya alınmasına, Yeni Parti’nin üyeliğinin ise oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

Avrupalı sosyal demokrat partilerin çatı örgütü olan Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) Başkanlık Divanı bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı. Toplantıda mutlak butlan kararı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tavır alınarak CHP’nin üyeliği askıya alındı. Üyelerin oy birliğiyle alınan kararına göre ise Yeni Parti de üyeliğe kabul edildi. Kaynaklar, CHP'nin üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin olarak “CHP'de yeniden 'seçilmiş bir yönetimin' göreve gelmesi durumunda, kararın yeniden gözden geçirilebilmesi için ihraç değil, askıya alma kararı alındı” değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

tarık

Adamı milyonlarca seçmen yüreğinden attı...dedeye tıbben yapacak bir şey yok...aparat olmaya devam etsin kendisi...

ŞABAN

Sayın Tarık... Demek ki Kılıçdaroğlu doğru yolda ne demiş sultan abdülhamit onlar ne derse tersini yapmak lazım Onlar ne diyorsa, tersi doğrudur
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