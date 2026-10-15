Avrupalı dostları Kılıçdaroğlu’na tavır aldı! CHP'yi üyelikten attılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) Brüksel’de düzenlenen Başkanlık Divanı toplantısında Avrupalı dostaları Kemal Kılıçdaroğlu’na tavır alarak kapı kapı gezip Türkiye’yi şikayet Özgür Özel’in safına geçtiler. Toplantıda CHP’nin üyeliğinin askıya alınmasına, Yeni Parti’nin üyeliğinin ise oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
Avrupalı sosyal demokrat partilerin çatı örgütü olan Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) Başkanlık Divanı bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı. Toplantıda mutlak butlan kararı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tavır alınarak CHP’nin üyeliği askıya alındı. Üyelerin oy birliğiyle alınan kararına göre ise Yeni Parti de üyeliğe kabul edildi. Kaynaklar, CHP'nin üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin olarak “CHP'de yeniden 'seçilmiş bir yönetimin' göreve gelmesi durumunda, kararın yeniden gözden geçirilebilmesi için ihraç değil, askıya alma kararı alındı” değerlendirmesinde bulundu.