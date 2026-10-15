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İstanbul'daki seli önceden bilen uzman isimden yeni uyarı daha geldi: Asıl büyük tehlikeyi açıkladı

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İstanbul'daki seli önceden bilen uzman isimden yeni uyarı daha geldi: Asıl büyük tehlikeyi açıkladı

İstanbul sel ve su baskınlarının yıkıcı etkileriyle mücadele ederken, Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Murat Şahin'den yeni bir uyarı daha geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - İstanbul'daki seli önceden bilen uzman isimden yeni uyarı daha geldi: Asıl büyük tehlikeyi açıkladı

İstanbul ve tüm Marmara Bölgesi Çarşamba günü etkili olan kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarının yıkıcı etkileriyle mücadele ederken, meteoroloji dünyasından felaketin boyutunun büyüyebileceğine dair korkutan bir uyarı geldi.

#2
Foto - İstanbul'daki seli önceden bilen uzman isimden yeni uyarı daha geldi: Asıl büyük tehlikeyi açıkladı

Çarşamba günü yaşanan sel ve taşkın olaylarını günler öncesinden bildiren eski Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü ve meteoroloji uzmanı Murat Şahin, güncel meteoroloji haritalarını paylaşarak tehlikenin geçmediğini, aksine ikinci bir dalgayla daha da tırmanabileceğini duyurdu. "ADALAR DENİZİ VE BATI AKDENİZ HAZIRLIK YAPMALI" Meteorolojist Murat Şahin, henüz felaket yaşanmadan önce 10 Ekim tarihinde yaptığı uyarıda tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı "Marmara, Adalar Denizi ve Batı Akdeniz özellikle sel, taşkın tehlikesi oluşturacak düzeyde etkili ve sürekli yağışlar için gelecek hafta hazırlık yapmalı, dere ve kanal içleri temizlenmeli, tahliye mazgalları açılmalı. Suyun önüne engel teşkil edecek moloz vb. alanlar kaldırılmalı..."

#3
Foto - İstanbul'daki seli önceden bilen uzman isimden yeni uyarı daha geldi: Asıl büyük tehlikeyi açıkladı

"İZLANDA KAYNAKLI SOĞUK DAMLA ETKİSİNDEYİZ" 14 Ekim Çarşamba günü megakenti vuran felaketin arka planını açıklayan Şahin, Türkiye'nin özellikle İstanbul merkezli olarak İzlanda kaynaklı derin alçak basınç sistemi ile meteorolojide "Soğuk Damla" (Cut-off Low) olarak bilinen yapının etkisi altında olduğunu vurguladı.

#4
Foto - İstanbul'daki seli önceden bilen uzman isimden yeni uyarı daha geldi: Asıl büyük tehlikeyi açıkladı

Sistem nedeniyle kentte metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü hatırlatan Şahin, yağışlı havanın önümüzdeki 2-3 gün boyunca bölgedeki varlığını sürdüreceğini ifade etti.

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