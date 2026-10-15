İstanbul'daki seli önceden bilen uzman isimden yeni uyarı daha geldi: Asıl büyük tehlikeyi açıkladı

Çarşamba günü yaşanan sel ve taşkın olaylarını günler öncesinden bildiren eski Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü ve meteoroloji uzmanı Murat Şahin, güncel meteoroloji haritalarını paylaşarak tehlikenin geçmediğini, aksine ikinci bir dalgayla daha da tırmanabileceğini duyurdu. "ADALAR DENİZİ VE BATI AKDENİZ HAZIRLIK YAPMALI" Meteorolojist Murat Şahin, henüz felaket yaşanmadan önce 10 Ekim tarihinde yaptığı uyarıda tehlikeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı "Marmara, Adalar Denizi ve Batı Akdeniz özellikle sel, taşkın tehlikesi oluşturacak düzeyde etkili ve sürekli yağışlar için gelecek hafta hazırlık yapmalı, dere ve kanal içleri temizlenmeli, tahliye mazgalları açılmalı. Suyun önüne engel teşkil edecek moloz vb. alanlar kaldırılmalı..."