Aziz Kocaoğlu’nun sözleri salonda tansiyonu yükseltti: Yeni Parti İzmir’de gergin kongre!

Daha önce teşkilat seçimlerinde sık sık kavgalarla gündeme gelen Yeni Parti’nin İzmir İl Kongresi de gerginliklere sahne oluyor. Yeni Parti İzmir’de ön seçimli il kongresinde adaylar konuşmalarına başlarken, sık sık partililer arasında atışmalar ve karşılıklı söz düelloları yaşandı.

AZİZ KOCAOĞLU’NUN KONUŞMASI KARŞI SLOGANLARLA KESİLDİ

Adaylığını geçen günlerde açıklayan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çağatay Güç ve ilçe başkanlarının yayınladığı deklarasyonu eleştirince salonda gerginlik yaşandı. Kocaoğlu’nun eleştirileri ardından ilçe başkanları salonu terk etmek istedi. Çağatay Güç ise ilçe başkanlarına yerlerinde kalmalarını isteyerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Aziz Kocaoğlu ise, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla sesini bastırmaya çalışanların oluşturduğu gürültü nedeniyle konuşmasını erken bitirmek zorunda kaldı.