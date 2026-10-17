  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Namussuzum burunlarından getireceğim Akit’i dinleselerdi İstanbul soyulmazdı ‘Almanya’da emekliler krallar gibi yaşıyor’ diyenlere bu sözlerle cevap verdi! Video kaydı gündem olmuştu... Mustafa Sarıgül doğruladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce harekete geçti, korumalar apar topar devreye girdi: Camideyiz bağırma Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı Tavuk dürüm faciası! 88 kişi hastanelik oldu Savaş bir ülkeye daha sıçramak üzere! 5 İHA vuruldu İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere net uyarı Siyonist şirketten akıl almaz skandal: İnternet reklamı üzerinden casusluk!
Gündem Aziz Kocaoğlu’nun sözleri salonda tansiyonu yükseltti: Yeni Parti İzmir’de gergin kongre!
Gündem

Aziz Kocaoğlu’nun sözleri salonda tansiyonu yükseltti: Yeni Parti İzmir’de gergin kongre!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aziz Kocaoğlu’nun sözleri salonda tansiyonu yükseltti: Yeni Parti İzmir’de gergin kongre!

Kongrelerinde sandalyelerin havada uçuştuğu, tekmeli, yumruklu kavgaların eksik olmadığı CHP’den koparak kurulan Yeni Parti aynı geleneği sürdürdü. YP’nin İzmir İl Kongresi’nde tehdit ve söz düelloları havada uçuştu.

Daha önce teşkilat seçimlerinde sık sık kavgalarla gündeme gelen Yeni Parti’nin İzmir İl Kongresi de gerginliklere sahne oluyor. Yeni Parti İzmir’de ön seçimli il kongresinde adaylar konuşmalarına başlarken, sık sık partililer arasında atışmalar ve karşılıklı söz düelloları yaşandı.

AZİZ KOCAOĞLU’NUN KONUŞMASI KARŞI SLOGANLARLA KESİLDİ

Adaylığını geçen günlerde açıklayan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çağatay Güç ve ilçe başkanlarının yayınladığı deklarasyonu eleştirince salonda gerginlik yaşandı. Kocaoğlu’nun eleştirileri ardından ilçe başkanları salonu terk etmek istedi. Çağatay Güç ise ilçe başkanlarına yerlerinde kalmalarını isteyerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Aziz Kocaoğlu ise, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla sesini bastırmaya çalışanların oluşturduğu gürültü nedeniyle konuşmasını erken bitirmek zorunda kaldı.

Yeni Partili başkanlar arasında "AK Parti" kavgası! "Geç de kurtulalım"
Yeni Partili başkanlar arasında “AK Parti” kavgası! “Geç de kurtulalım”

Gündem

Yeni Partili başkanlar arasında “AK Parti” kavgası! “Geç de kurtulalım”

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı
Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Gündem

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Gözlerini bantladılar, komik duruma düştüler: Yeni Parti’de bantlı tiyatro fiyaskoyla bitti!
Gözlerini bantladılar, komik duruma düştüler: Yeni Parti’de bantlı tiyatro fiyaskoyla bitti!

Gündem

Gözlerini bantladılar, komik duruma düştüler: Yeni Parti’de bantlı tiyatro fiyaskoyla bitti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

K r g l

Eşeği boyayıp at diye millete kakalamaya calisiyorlar boyalar tez dökülmeye baslamis
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23