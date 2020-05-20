Azgın güruh kutuplaştırıyor! ‘Kucaklayacağız’ dediler, zehirli dilleriyle nifak tohumu ektiler

Mustafa Durmaz İstanbul

Münferit her hadise üzerinden İslam’ı karalamaya çalışan, AK Parti’ye ahlak dersi vermeye kalkan, siyasi etikten dem vuran azgın güruh, son günlerde yeniden sahneye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ölmüş annesine en ağır küfürleri eden geziciler için “tertemiz gençler” diyen, milletin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret edenleri parayla ödüllendiren zihniyet, sevdasını yakasında değil yüreğinde taşıyanları ya ‘provokatör’ ilan ediyor ya da ‘troll’ diye yaftalıyor. Seçimden önce “kutuplaşmayacağız kucaklaşacağız” sözleriyle oy toplayan CHP zihniyeti, salgın günlerinde oluşturulan milli birlik ruhunu hiçe sayarak, zehirli diliyle adeta nefret saçıyor.

Vatan evlatlarına iftira attılar

CHP’li Veli Ağbaba, terör örgütlerine kan kusturan İHA ve SİHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar’a ve ailesine alçakça iftira attı. Ağbaba’nın “41 trilyon liralık destek aldınız” iftirası nedeniyle CHP’li Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunan Selçuk Bayraktar, “Bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü @t3vakfi olarak biz feshedeceğiz” dedi. Her konuşmasında bilimden yana olduklarını vurgulayan İmamoğlu, Bayraktar’ın uğradığı haksızlık karşısında tek kelime etmedi. Bunun üzerinde vatan evladı Bayraktar, “Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık” diyerek İBB ile yapılan protokolü sonlandırdı.

Millete hakaret

Her platformda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretler eden ancak “Türkiye’de özgürlük kalmadı” diye yaygara koparan Levent Üzümcü isimli çapulcu da, 18 yıldır iktidarda olan AK Parti’yi zirveye taşıyan millete “çomar” diye hakaret etti. Kamuoyunda büyük tepki çeken Üzümcü, CHP’li Beylikdüzü Belediyesi tarafından özel olarak 19 Mayıs etkinliklerine davet edildi. İslam’a dil uzatan, her doğal afet sonrası yeni bir provokasyona imza atan, teröristlere “gerilla” diyen Berna Laçin ise toplumun kutsal değerlerine saldırdıkça reklama boğuldu. Laçin’in küstahça sözleri hep unutturulmaya çalışıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve ailesini hedef alan T24 yazarı Mehmet Yılmaz, “Kötülüğün sıradanlaşması” başlıklı yazısında, “Mesela karılarını dövüyorlar mı? Çocuklarına karşı nasıl bir tutum içindeler? Kız çocukları ile oğlan çocukları arasında fark gözetiyorlar mı?” diyerek edepsizlikte sınır tanımadı.

Ahlak dersi vermeye kalktılar

Kandil’in gazetecisi olarak hafızalara kazınan T24 yazarı Şirin Payzın da, Mehmet Yılmaz’ın Mahir Ünal’ı hedef aldığı yazısını “Yeşil noktalılar, ahlak ve sıradan faşizmin iktidar ilişkisi” notuyla paylaştı. AK Parti’nin “Sosyal medyada nefret dilini bırakalım, küfür ve hakaret olmasın” çağrısından rahatsız olan CHP’li Melda Onur ise “Siz önce yeşil noktalı sapık tecavüzcülerinize hakim olun. Etik metik açıklamalarınız samimiyetsiz, hepsini bulup hakim önüne çıkarmazsanız siz de öylesiniz!” şeklinde provokatif ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahir Ünal da “Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı” diyerek azgın azınlığın hastalıklı zihniyetini gözler önüne serdi.

İslam’a nefret kustular

Antalya’da yaşayan Fırat Erez isimli bir provokatör, sosyal medya üzerinden yüce dinimiz İslam’ı ve sevgili peygamberimizi hedef alan sözler sarf etti. Gelen tepkilere aldırış etmeyen Fırat Erez, Twitter üzerinden “İslam’da yalan da olur, iftira da olur, hıyanet de olur, soygun da olur, rüşvet de olur. Aslında İslam neredeyse sadece budur” paylaşımında bulundu. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Erez, en sonunda ‘Dini Değerleri Aşağılamak’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. Kendilerini dini değerlere saygılı olarak tanıtan CHP ve solak zihniyet ise Müslümanlara yönelik alçak sözler karşısında 3 maymunu oynamaktan imtina etmedi.