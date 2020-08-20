Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya’da koruması tarafından öldürüldü! Peki Nadir Salifov kimdir?

Azeri suç örgütü elebaşı olan Nadir Salifov, dün gece Serik’e bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bir otelin restoranında meydana geldi. Birlikte yemek yediği koruması tarafından başından silahla vurularak öldürülen Salifov, otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen Nadir Salifov kurtarılamadı. Peki Nadir Salifov kimdir?

İşte Nadir Salifov…

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Guli’ mafyasının liderliğini yapan Nadir Salifov, Kalp lakabı ile tanınıyordu. Söz konusu olan çetenin kontrolünü sağlamak amacıyla adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi suçları işliyordu. Azerbaycan’da hapis yattıktan sonra Türkiye’ye gelen Salifov, 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edildi. Daha sonrasında ise yasa dışı yollarla tekrardan Türkiye’ye gelen Salifov, 3 Şubat 2020’de İstanbul’da çeşitli suçlara karıştığı ortaya çıktı.