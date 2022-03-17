Azerbaycanlı kickbokscular Türkiye’de üç büyük uluslar arası turnuvaya katılacak

YENİ AKİT ANKARA

Azerbaycan Kickboks Federasyonu Başkanı Orhan Aliyev, Azerbaycan Kickboks Federasyonu üst düzey kickboks takımının bu yıl kardeş Türkiye'de üç turnuvaya katılacağını söyledi. Aliyev, “Türkiye'de 3 turnuvamız var. Dünya Kupası (VII Türkiye Açık Turnuvası) 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da, 5. İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos'ta Konya'da ve Avrupa Şampiyonası 11-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak. Bu yıl bu turnuvalara katılmayı planlıyoruz. Dünya Kupası, antrenörlerimizin İslamiada için bir takım oluşturması için bir tür test turnuvası olacak. Kardeş Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı yarışmalara katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendimizi memleketimizde gibi hissedeceğiz. Bu da sporcularımızın kazanması için büyük bir moral ve psikolojik avantaj yaratıyor” diye konuştu.

“Hedeflerimiz büyük”

Pandemi nedeniyle profesyonel kickboks dövüşlerinin sayısının azaldığına dikkat çeken Orhan Aliyev, “Ağırlıklı olarak kardeş ülke Türkiye'de profesyonel kickboks dövüşlerimiz var. Elde ettiğimiz sonuçlardan memnunuz. Ama hedeflerimiz büyük” ifadelerini kullandı.