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Dünya Azerbaycan'dan üzen koronavirüs haberi: Ölü sayısı 512'ye yükseldi
Dünya

Azerbaycan'dan üzen koronavirüs haberi: Ölü sayısı 512'ye yükseldi

Kardeş ülke Azerbaycan'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 512'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:56:00 -
Azerbaycan'dan üzen koronavirüs haberi: Ölü sayısı 512'ye yükseldi

Çin'den yayılarak tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle Azerbaycan'da yaşamını yitirenlerin sayısı 512'ye yükseldi.

Son 24 saatin bilançosu açıklandı

Kardeş ülkede yeni tip koronavirüsün son 24 saatteki bilançosu açıklandı.

Verilere göre; 162 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 34 bin 921'e yükseldi.

2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada 171 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 162 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 34 bin 921'e yükseldi.

Son rakamlarla birlikte ölü sayısının 512'ye yükseldiği ülkede şu ana kadar 861 bin 788 korona virüs testi yapıldı.

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