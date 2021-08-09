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Gündem Azerbaycan’dan gelen gazetecilere savaş muhabirliği eğitimi başladı!
Gündem

Azerbaycan’dan gelen gazetecilere savaş muhabirliği eğitimi başladı!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Polis Akademisi ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi", Azerbaycan'dan 24 gazetecinin katılımıyla 9 Ağustos'ta başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 16:34:00 -
Azerbaycan’dan gelen gazetecilere savaş muhabirliği eğitimi başladı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi ve Anadolu Ajansı iş birliğinde, Azerbaycan'dan gelen medya mensuplarına yönelik düzenlenen 18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi bugün başladı” ifadeleri yer aldı.

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