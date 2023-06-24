Azerbaycan'dan flaş karar! Hadi bakalım hayırlısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke savunmasını güçlendirici adımları duyurdu. Yeni kurulan komando tugayını ziyaret eden Aliyev, hangi hamlelerde bulunacaklarını açıkladı.

Aliyev, yeni insansız hava araçları (İHA) ile uzun menzilli, büyük yıkıcı güce ve yüksek isabet oranına sahip füze alımı için birçok sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Komandolar önünde konuşma yapan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında birkaç komando tugayı oluşturduklarını, bu sayının artacağını belirtti.

"Ordumuzun güçlendirilmesi bir numaralı görevimiz"

Aliyev, ordunun güçlendirilmesi için ilave adımlar attıklarını söyleyerek, "Buna çok ihtiyaç var." dedi ve ekledi:

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“Çünkü dünyadaki jeopolitik durum gerginleşiyor, bölgemizde yeni tehditler oluşuyor, Ermenistan'da intikamcı güçler seslerini yükseltiyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak ordumuzun daha da güçlendirilmesi bir numaralı görevimiz olmaya devam ediyor.”

Yeni İHA ve uzun menzilli füze alımını duyurdu

Ordunun güçlenmesi için bir dizi adımlar attıklarını aktaran Aliyev, şöyle konuştu:

“2. Karabağ Savaşı sonrasında silah alım sürecimiz devam ediyor. Yeni insansız hava araçları ile uzun menzilli, büyük yıkıcı güce ve yüksek isabet oranına sahip füze alımı için birçok sözleşme imzalandı.”

"Bütçeyi artırdık"

Aliyev, yürüttükleri başarılı ekonomi politikasının yeni silah ve teçhizat alımı ile yeni birliklerin oluşturulması hususunda kendilerine olanak sağladığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bütçeyi artırdık ve bu rakam iki öncelikli konuya aktarılacaktır. Bunlardan birincisi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden kurulması; ikincisi askeri potansiyelimizin güçlendirilmesidir.”

"Kan dökerek, şehitler vererek zafer kazandık"

Ermenistan'la yürütülen barış müzakerelerine de değinen Aliyev, şöyle devam etti:

“Müzakerelerin sonuçlanması hem bizim için hem de daha çok Ermenistan için gereklidir. Barış anlaşması, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde imzalanmalıdır.

Anlaşmada savaş sonrası oluşan realite de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu da doğaldır. Çünkü biz kan dökerek, şehitler vererek zafer kazandık.”

"Ermenistan imza atmalı"

Aliyev, Ermenistan yöneticilerinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdıkları yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Bu olumlu bir adımdır fakat bu sözler kağıda dökülmeli, Ermenistan buna imza atmalıdır." dedi.

Zengezur Koridoru şartı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Sadece bu durumda Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış tesis edilebilir. Aksi halde barış olmaz. Şartlarımızdan biri de Zengezur Koridoru'nun açılmasıdır." şeklinde konuştu.

Aliyev, konuşmasının ardından tugay komutanına, komutanlığın sancağını teslim etti.