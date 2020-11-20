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Dünya Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ açıklaması: 13 yıl sürebilir
Dünya

Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ açıklaması: 13 yıl sürebilir

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'daki mayınların 10-13 yıl içerisinde temizleneceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:37:00 -
Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ açıklaması: 13 yıl sürebilir

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, Karabağ’daki çatışmalardan sonra Bakü’nün kontrolüne giren toprakların 10-13 yıl içinde mayınlardan temizleneceğini söyledi.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Direktörü Gazanfer Ahmedov, Karabağ’daki çatışmalardan sonra Bakü’nün kontrolüne giren toprakların patlamamış mühimmatlardan temizlenmesinin 5-6 yıl, mayınlardan tamamen arındırılmasının ise 10-13 yıl süreceğini belirtti.

Biraz zaman alacak

Ahmedov, “Savaş alanındaki patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesi beş ila altı yıl sürecek. Mayınların tamamen temizlenmesi ise 10 ila 13 yıl gibi daha uzun bir zaman alacak” dedi.

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Karabağ'da atacağı ilk adımlardan birinin mayın temizleme işi olacağını belirtmiş ve mayınlı alanın çok geniş olması nedeniyle bunun çok uzun bir zaman alacağını vurgulamıştı.

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