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Gündem Azerbaycan’dan acı haber! Şehidimiz var
Gündem

Azerbaycan’dan acı haber! Şehidimiz var

Yeniakit Publisher
2023-05-13 07:03:00 -
Azerbaycan’dan acı haber! Şehidimiz var

Ermenistan tarafından sınırdaki Azerbaycan mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

Ermenistan’ın sınırdaki provokasyonu sonucu Memmed Garayev isimli bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu.

Şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

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