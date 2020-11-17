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Gündem Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi
Gündem

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi

Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Buna göre Türk askeri Rus askeriyle birlikte kurulacak ortak merkezde görev alacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:20:00 - 2020-11-17 21:52:28
Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi

Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.

Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor

Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin tezkere bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre, Rusya ile kurulacak ortak merkezde Türk askeri görev yapacak. Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.

Türk askeri Rus askeriyle görev yapacak

Karabağ'da ateşkesin kontrolü amacıyla Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi dün Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.
Tezkereye göre Türk askeri, Rusya ile kurulacak ortak merkezde görev alacak. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin 1 yıl süreyle görev yapmasına imkan veriyor. Ortak merkezde gerekli görülürse sivil personel de görevlendirilecek. TSK'nın Azerbaycan görevinin sınırı ve kapsamı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

 

 

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