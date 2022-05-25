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Dünya Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları ilk toplantılarını yaptı
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları ilk toplantılarını yaptı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları ilk ortak toplantılarını sınırda yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 09:44:00 -
Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları ilk toplantılarını yaptı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de pazar günü yaptığı görüşmede elde edilen mutabakat gereği Mustafayev ve Grigoryan başkanlığındaki heyetlerin iki ülke sınırında bir araya geldikleri bildirildi.

Komisyonların ortak faaliyetinin idari ve prosedür konularını müzakere eden taraflar, ikinci toplantının Moskova'da, üçüncü toplantının Brüksel'de yapılması yönünde anlaştı.

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