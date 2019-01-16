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Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Paris'te bir görüşme gerçekleştirdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:21
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin 4 saatten fazla sürdüğü, tarafların daha fazla anlayış ve güven oluşturmanın önemi de dahil olmak üzere ilgili konularda faydalı ve olumlu fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

Açıklamaya göre taraflar, seri ve sonuç odaklı müzakerelerin gelecek ay devam ettirilmesi konusunda mutabakat sağladı.

Görüşmede taraflar, her iki taraftaki insanları barış, güvenlik ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma için hazırlamanın yolları da dahil olmak üzere bir dizi konuyu müzakere etti.

Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

İşgal 1991 yılında başladı

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, bir milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:21
  1. Dağlık Karabağ bölgesi

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