Azerbaycan saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un İsrail temaslarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Bayramov'un İsrailli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında, İran aleyhine herhangi bir beyanda bulunmadığını bildiren Hacızade, Kenani'nin açıklamasını, Azerbaycan karşıtı bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Hacızade, Azerbaycan'ın kendi topraklarını üçüncü ülkelere karşı kullanılmasına asla izin vermediğini bildirdi.

İran'da ise son dönemlerde Azerbaycan'a karşı tehditlerde bulunulduğunu ve provokasyonlar yapıldığını belirten Hacızade, "Azerbaycan sınırında yapılan askeri tatbikatları, sınırda askeri uçuşların yapılmasını, İranlı yetkililerin Azerbaycan karşıtı açıklamaları, Devrim Muhafızları tarafından çocukları da kullanarak Hudaferin köprüsü yakınında Azerbaycan'a yönelik tehdit videoları çekilerek paylaşılmasını, Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine yönelik terör saldırısını ve milletvekili Fazıl Mustafa'ya karşı terör saldırısındaki soruşturmada ilk izlerin İran'ı işaret etmesini buna örnek gösterebiliriz" diye konuştu.

Hacızade, İran ile Ermenistan arasındaki kardeşliğin bölge için tehlike oluşturduğunu söyleyerek İran'ın Azerbaycan topraklarının 30 yıl işgal altında kalmasına sessiz kaldığını ve göz yumduğunu hatırlattı.

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Karabağ ve Doğu Zengezur'un işgali ve yağmalanmasına, bu bölgedeki evlerin taşlarının İran pazarlarında satılmasına ve bölgedeki 67 camiden 65'inin yıkılmasına İran'ın aldırış etmediğini belirten Hacızade, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nasır Kenani'nin açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu açıklama, Azerbaycan-İran ilişkilerini krize sokan sıradaki adımdır. İran'dan gelen bu tehditler Azerbaycan'ı asla korkutamaz. İran'dan Ermenistan'a gönderilen askeri desteğe rağmen Azerbaycan ordusu 2020'de işgalci Ermeni ordusunu darmadağın etti. Bundan sonra Azerbaycan'a yönelik her türlü saldırı ve provokasyon kararlılıkla önlenecektir."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un İsrail temaslarında seslendirilen fikirlerin İran'ın ulusal güvenliğine aykırı olduğunu öne sürmüştü.

Kenani, Azerbaycan ile İsrail arasındaki stratejik ortaklığın İran karşıtı sürece girdiğini iddia etmişti. İran karşıtı görüşleri olduğu bilinen Azerbaycanlı siyasetçi Mustafa, 28 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.