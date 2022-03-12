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Dünya Azerbaycan 'kalleş saldırıyı' duyurdu
Dünya

Azerbaycan 'kalleş saldırıyı' duyurdu

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 10:08:00 -
Azerbaycan 'kalleş saldırıyı' duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından, dün yerel saatle 17.00'den 21.00'e kadar Ağdam, Hocavend, Hocalı illeri yönünde bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerinin aralıklarla ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

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Yorumlar

Tek millet

Azerbaycan bunları not etsin. Bir gün gelir, konjektör değişir. Erivan eski haline döner. İki devlet, tek millet.
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Şeref Kazan

Aylardır diyorum ermeniler azerilerin anasını si. Cekler hala eröeni ermeni bırakırsan
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