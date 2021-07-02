Azerbaycan ile turizmde iş birliği adımları atılıyor

Azerbaycan’da petrol dışı sektörün gelişmesinde tarım sektörüyle birlikte turizm sektörünün önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Sengstschmid, Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayinde olduğu gibi bir stratejik ortaklık ve iş birliğinin turizm sektöründe de gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin bir soruya şu karşılığı verdi: “Evet, kesinlikle bu yönde ilerliyoruz. Şu anda modellere ve temelde bu alanı nasıl artırabileceğimize bakıyoruz. Ve bu yıl sonuna kadar, turizm konusu üzerine bu iş birliklerinin nasıl uygulanacağına dair söylenecek daha fazla şey olacak. Türkiye Tanıtım Ajansı düzeyinde, bakanlık düzeyinde, acentelerimizle TÜRSAB düzeyinde meslektaşlarımız arasında mükemmel ilişkilerimiz var. İlişkiler anlamında faklı bir seviyedeyiz. Şimdi bunun önümüzdeki yıllarda nasıl geliştirilebileceğine dair bir paket hazırladık.”