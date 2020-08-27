Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü
Azerbaycan, mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan bir Ermenistan İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.
Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına top atışı gerçekleştirmesi sonrası 2 ülke arasında başlayan gerginlik aralıksız sürüyor. Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan'a tereddütsiz tam destek verirken Rusya ise iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesinden yana rol alıyor. Şuana kadar gerçekleşen çatışmalarda iki taraftan 16 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.
Ermenistan İHA'sı düşürüldü
Azerbaycan'dan bügün gelen haberde gerilim sürdüğü ve Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, cephe hattında Fuzuli ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın düştüğü belirtildi.