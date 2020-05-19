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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından 19 Mayıs mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:03:31 -
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından 19 Mayıs mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı.


Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter sayfasında yayınlanan tebrik mesajında, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele Hareketi için Samsun’a yürüyüşünün 101. yıldönümü. Sağlıklı ve mutlu yıldönümleri dileğiyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’n kutlu olsun kardeş Türkiye” ifadeleri yer aldı.

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