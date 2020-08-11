Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler her alanda gelişti
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini, ticaret hacminin arttığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, burada yaptığı açıklamalarda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini, ticaret hacminin arttığını söyledi.