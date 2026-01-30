Azerbaycan Bulvarı’nda Altyapının Ardından Asfalt Hazırlığı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapısı tamamlanan arterlerde üstyapı çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehrin en yoğun akslarından biri olan Azerbaycan Bulvarı’nda kapsamlı bir üstyapı yenileme çalışması yürütülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, arterde yoğun bir mesai harcıyor. Daha önce Milli İrade Meydanı Kavşağı’ndan Madalyalı Kavşağa iniş istikametinde asfalt uygulamaları tamamlanırken, çalışmalar şimdi de karşı şeride taşındı. Madalyalı Kavşak’tan Milli İrade Meydanı Kavşağı’na gidiş yönünde altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı onarım çalışmalarına geçildi. Bu kapsamda altyapı müdahalelerinin yapıldığı alanlarda dolgu işlemleri ve zemin düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bulvar boyunca kaldırımlar da bakım ve onarımdan geçirilerek yaya güvenliği artırılıyor.

Yol Konforu ve Güvenliği Artacak

Ekiplerin yoğun bir tempoyla sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Azerbaycan Bulvarı’nda yol konforunun ve trafik güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tamamlanacak asfalt çalışmalarıyla birlikte yürüyüş yolları, kavşak düzenlemeleri, aydınlatma, peyzaj ve şehir mobilyalarıyla Azerbaycan Caddesi’nin ulaşım konforu üst seviyeye çıkarılacak.