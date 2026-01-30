  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi Türkiye'nin en ucuz suyunu satan belediye başkanı taktiğini açıkladı UNRWA duyurdu: Batı Şeria’da sessiz soykırım! İsrail şiddeti rekor seviyede Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu Kandil’in âşığı! Sezgin Tanrıkulu şimdi de PKK için yardım istedi İşgalci İsrail'de "füze" paniği! Eli kanlı katillerden itiraf gibi "tehdit" açıklaması CHP’den basına kapalı ihanete açık konferans! Neyi kimden gizliyorsunuz? Karısı yasaklamıştı! Halı saha maçına eşinden izin koparan adam ünlü oldu Çanakkale ağır hasta, CHP’li başkan batakta: ‘Oyunu kaybeden hesabı öder’ YPG provokasyonuna karşılık: Saldırının yaşandığı alan hudut karakoluna bağlandı
Aktüel Azerbaycan Bulvarı’nda Altyapının Ardından Asfalt Hazırlığı
Aktüel

Azerbaycan Bulvarı’nda Altyapının Ardından Asfalt Hazırlığı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Azerbaycan Bulvarı’nda Altyapının Ardından Asfalt Hazırlığı

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı’nda altyapı çalışmalarının ardından üstyapı onarımlarına geçti. Altyapı müdahalelerinin yapıldığı alanlarda dolgu işlemleri ve zemin düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bulvar boyunca kaldırımlar da bakım ve onarımdan geçirilerek yaya güvenliği artırılıyor.

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapısı tamamlanan arterlerde üstyapı çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehrin en yoğun akslarından biri olan Azerbaycan Bulvarı’nda kapsamlı bir üstyapı yenileme çalışması yürütülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, arterde yoğun bir mesai harcıyor. Daha önce Milli İrade Meydanı Kavşağı’ndan Madalyalı Kavşağa iniş istikametinde asfalt uygulamaları tamamlanırken, çalışmalar şimdi de karşı şeride taşındı. Madalyalı Kavşak’tan Milli İrade Meydanı Kavşağı’na gidiş yönünde altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı onarım çalışmalarına geçildi. Bu kapsamda altyapı müdahalelerinin yapıldığı alanlarda dolgu işlemleri ve zemin düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bulvar boyunca kaldırımlar da bakım ve onarımdan geçirilerek yaya güvenliği artırılıyor.

Yol Konforu ve Güvenliği Artacak

Ekiplerin yoğun bir tempoyla sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Azerbaycan Bulvarı’nda yol konforunun ve trafik güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Tamamlanacak asfalt çalışmalarıyla birlikte yürüyüş yolları, kavşak düzenlemeleri, aydınlatma, peyzaj ve şehir mobilyalarıyla Azerbaycan Caddesi’nin ulaşım konforu üst seviyeye çıkarılacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23