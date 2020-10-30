Azerbaycan bir ayda tarih yazdı

Muhammet Kutlu Ankara

Akit’e konuşan Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım, şunları ifade etti: “Bugün Azerbaycan Silahlı Birlikleri tüm dünyaya ordumuzun gücünü göstermektedir. Askeri operasyonların sürdüğü bölgenin coğrafi açıdan genel olarak dağlık arazide bulunmasına rağmen, askeri birliklerimiz birer birer topraklarımızı düşman işgalinden temizliyor. Unutmayalım ki, 90’lı yılların başlarında Ermeniler bu toprakları üç dört yıl içinde işgal etmişlerdi. İşte bu yüzdendir ki, bu denli hızla ilerlememiz düşmanı iyice korkuya düşürüyor ve onların moralini bozuyor. Her gün o bölgeden gelen yeni zafer haberleri halkımızda zafer hissini iyice artırmaktadır.” Azerbaycanlı siyaset bilimci Elçin Abdullayev de 27 Eylül’de Azerbaycan’ın başlattığı karşı saldırının, Azerbaycan tarihinde farklı bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.