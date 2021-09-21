Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı
Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencileri, Türkiye’de yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazandırılması için başlatılan “1 İyilik 1 Fidan” kampanyasına bağışta bulundu.
Okul Müdürü Kadir Bektaşoğlu, yangınların Azerbaycan Türklerini de çok üzdüğünü belirterek, “Okulumuzda toplanan 3 bin 540 dolar yardımı, Türkiye Diyanet Vakfı ‘1 İyilik 1 Fidan’ kampanyasına bağışladık. Toplanan yardımlarla öğrencilerimiz adına 3 binden fazla fidan toprakla buluşturulmuş olacak” dedi.