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Gündem Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı
Gündem

Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencileri, Türkiye’de yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazandırılması için başlatılan “1 İyilik 1 Fidan” kampanyasına bağışta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:03:00 -
Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı

Okul Müdürü Kadir Bektaşoğlu, yangınların Azerbaycan Türklerini de çok üzdüğünü belirterek, “Okulumuzda toplanan 3 bin 540 dolar yardımı, Türkiye Diyanet Vakfı ‘1 İyilik 1 Fidan’ kampanyasına bağışladık. Toplanan yardımlarla öğrencilerimiz adına 3 binden fazla fidan toprakla buluşturulmuş olacak” dedi.

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