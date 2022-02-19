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Dünya Azerbaycan askerlerine kalleş saldırı
Dünya

Azerbaycan askerlerine kalleş saldırı

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocavend ilindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 17:30:00 -
Azerbaycan askerlerine kalleş saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından yerel saatle 15.40'tan itibaren Hocavend ilinin Tağlar köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açıldığı bildirildi.

Olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

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