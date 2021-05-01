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Gündem Ayyaşlardan içki fetvası
Gündem

Ayyaşlardan içki fetvası

Alkollü içkiyi laikliğin tabusu haline getiren CHP zihniyeti, 17 günlük tam kapanma evresinde içki merkezlerinin de kısıtlamaya tabi tutulması üzerinden ilginç ve iğrenç bir kampanya yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:25:00 -
Ayyaşlardan içki fetvası

Yavuz Selim  İstanbul

İslam’da içkinin haram olmadığına varan yorumlarda bulunan CHP ve yandaşları, Allah’ın emir ve yasaklarını çarpıtacak kadar zıvanadan çıkmış durumda.

Seçimden seçime müslümanlık

17 günlük tam kapanma evresinde alkol satışının kısıtlamaya tabi tutulması, sarhoş zihniyeti zıvanadan çıkardı.

Seçimden seçime dindarlaşan CHP ve sapkın yandaşları, İslam’ın içki illetini ayet ve hadislerle yasaklamasına rağmen yeni bir din uydurmaya kalkışıyor. Kimi CHP’li vekil “alkol yasağını getirenleri Allah’a havale” ediyor, kimi “iki duble günah değil” diyor, kimisi komple içkinin günah olmadığı yalanını savunuyor.

CHP’nin medya uzantıları “Alkollü içkiler, Ku’ran’da haram olarak geçmez” fetvaları verirken, sol kafanın akıl hocaları da “Kur’an’da içkinin cezasının olmadığı” ahkamını kesiyor. CHP zihniyetinin, Ramazan-ı Şerif gibi mübarek bir ayda içki güzellemesi yapıp, Allah’ın hükümlerini çarpıtarak çukurlaşması, “Bunlar hangi dinin mensubu” sorusunu hafızalara getiriyor.

Allah'a havale ediyormuş!

“İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur” Hadis-i Şerifi’nin tezahürü olarak kayıtlara geçen misaller şöyle sıralanıyor: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, alkol kısıtlamasını “yasak” olarak nitelendirerek TBMM kürsüsünde şu tuhaf açıklamayı yaptı: “Maliye Bakanlığı Müsteşarı diyor ki ‘Bizim esas amacımız, alkolü bütün Türkiye’de yasaklamak’ diyor. Sizin zihniyetiniz bu. Sizin amacınız bu. Bu yasağı getirenleri Allah’a havale ediyorum”

İçki içmek günah değilmiş!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise, skandal bir açıklamaya imza atarak alkollü içki içmenin günah olmadığını savunuyor. CHP’li Erdoğdu, “İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Anadolu Müslümanlığı tarifi üzerinden şu skandal sözleri söyledi: “Anadolu’da, komşusunun yaşam tarzına karışmayan (...) kendi içtiği iki dubleyi günah saymayan, yılbaşında oynadığı tombalayı günah saymayan bambaşka bir Anadolu Müslümanlığı anlayışı vardır.”

Açıkça Kur'an'ı tahrif

CHP’nin kanalı Halk TV yorumcusu Berrin Sönmez, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in içkiyi haram kılmadığı yalanını dile getirdi. CHP yandaşı Sönmez, “Her şey yasak her şey haram... İçki öteden beri haram derler. Kur’an’da içki haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti haramdır der” sözlerini sarf etti. CHP’nin ‘Gezi İmamı’ İhsan Eliaçık daha da ileri giderek şu zırvayı tweet olarak paylaştı: “İçkinin Kur’an’da cezası yok. İçki cezası nerede geçiyor, hadi onu da siz gösterin?”

İslâm’ın alkol yasağı emri net

Seküler kesimin “içmek de ne var” diye atıp tuttuğu alkollü içkilerin haram olduğu, Kur’an-ı Kerim’de açıkça dile getiriliyor. İşti o ayetler...

Bakara Suresi, 219. Ayet: “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür.”

Maide Suresi, 90, 91. Ayet: Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

Peygamberimizin hadisleri:

“İçki günahların en büyüğüdür. Her kötülüğün ve her günahın anasıdır.” (Taberani)
“Çoğu sarhoş eden içkinin, azını da içmek haramdır.” (Nesai)
“Allah’a ve ahirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın.” (Taberani)
“İçkiden sakının. Ağaç dal budak saldığı gibi, içki de, kötülük saçar.” (İbni Mace)
“İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar.” (Taberani)


Yeni Akit Gazetesi
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