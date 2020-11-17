Ayyaş Nurseli İdiz'den 'Bir Başkadır' dizisi üzerinden küstah başörtüsü yakıştırması!

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Sapkın içerikleriyle bilinen Netflix’in, başörtüsü üzerinden Müslümanları hedef alan ve başrolünde Öykü Karayel'in bulunduğu 'Bir Başkadır' isimli ahlaksız dizisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Alkolik halleriyle ve 'şişman olmasam soyunurum' ifadeleriyle gündeme gelen Nurseli İdiz, katıldığı canlı yayında 'tesettürlü oyuncu da gerektiğinde hayat kadını rolünü oynayabilmeli' şeklinde skandal ifadelere imza attı.

'Bir Başkadır'a tepki çığ gibi

Digital medya platformu Netflix yayınladığı dizilerle tepkilerin odağı olmaya devam ediyor. Son zamanların gündemi olan, başörtülü kadınlara yönelik istismar nedeniyle tepki toplayan ‘Bir Başkadır’ isimli diziye şikayetler çığ gibi büyüyor.

Son olarak dizide, bir adamın başörtüsünü koklayarak kendine cinsel meta haline getirdiği sahne, vatandaşların tepkisini topladı. Sosyal medyada diziye son verilmesi için yetkililere çağrı yapıldı. Ancak tepkilere rağmen diziye yönelik henüz bir adım atılmadı.

'Laik' Nurseli İdiz'den başörtüsüyle ilgili skandal ifadeler

‘Bir Başkadır’ dizisine yönelik tepkiler sürerken, kendini ‘laik’ olarak tanımlayan ve sık sık alkolik halleriyle kameralara takılan Nurseli İdiz’in, katıldığı programda kullandığı ifadeler dinleyenleri hayrete düşürdü. Gündemden düşmemek için ahlaksızlığını dışarı vurarak, ‘şişman olmasam yine soyunurum’ ifadeleriyle zaman zaman gündeme maskara olan İdiz, başörtülü kadınları ağzına doladı.

Başörtülü kadınlar üzerinden Müslümanları alaşağı eden ‘Bir Başkadır’ dizisine yönelik yorumda bulunan İdiz, “Ben laik bir kadın olarak mesela Öykü Karayel bildiğim kadarıyla modern yaşayan bir kadın. Nasıl bu rolü oynuyor, kıskanıyorum bu yaşımda. O zaman bir tesettürlü oyuncunun da gerektiğinde tesettürden çıkıp başka rolü oynayabilmesi lazım.” dedi.

Ha 28 Şubat zihniyeti ha Nurseli İdiz'in ifadeleri

Başörtülü kadınları eğitim hayatından men eden 28 Şubat'ın aktörlerinin tesettürlü kadınların okumak isterlerse başlarını açması gerektiğini söyleyen zihniyetle aynı bakış açısını savunan İdiz'in ifadeleri bununla da kalmadı. İdiz, sözlerini daha da ileri götürerek tesettürlü kadının yeri geldiği zaman hayat kadını rolünü de oynayabileceğini savundu.

'Kokuşmuş mahalle' şeklinde tabir edilen magazin dünyasının alkolik kadını Nurseli İdiz'in bu şuursuzca kullandığı ifadelere Sevda Türküsev kendini tutamayarak, "Oha! Buyur bak böyle uyuşursanız... Bak senin dediğin doğru başörtüsü çok farklı bir şey Müslüman kadının üniforması... Oyunculuk yapamaz" dedi.

Sözlerinde özellikle sık sık ‘laik’ olduğunun vurgusunu yapan İdiz’in Müslüman kadınların değerlerini yok saydığı sözleri tepki topladı. İdiz'in Allah'ın emri ile rol yapmayı aynı kefeye koyan sözlerinden dolayı başörtülü kadınlardan özür dilemesi bekleniyor.