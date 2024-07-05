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Yerel Ayvalık'taki yangın kontrol altında
Yerel

Ayvalık'taki yangın kontrol altında

Yeniakit Publisher
2024-07-05 09:05:00 -
Ayvalık'taki yangın kontrol altında

Balıkesir, Ayvalık'ta samanlıkta çıkan yangın zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi, Şirinkent Sitesi sınırları içerisindeki Galipo mevkiinde bulunan bir çiftliğin samanlığında yangın çıktı.
Henüz sebebi belirlenemeyen yangında, çiftlikte bulunan hayvanların alevlerden güçlükle kurtarıldığı öğrenildi.

Çiftliğin hemen yanındaki zeytinlik alanları tehdit eden yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin yanı sıra Ayvalık Belediyesi'nin su tankerleriyle müdahale edildi.

4 arazöz, 2 su tankeriyle yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında çiftlikte maddi hasar oluştu.

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