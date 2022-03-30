  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ayvalık'ta korku dolu anlar! Teknesini benzin döküp yaktı
Yerel

Ayvalık'ta korku dolu anlar! Teknesini benzin döküp yaktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi kendisine ait balıkçı teknesini benzin dökerek yaktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 22:00:00 -
Ayvalık'ta korku dolu anlar! Teknesini benzin döküp yaktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi kendisine ait balıkçı teknesini benzin döküp yaktı.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde M.S. isimli şahıs Ayvalık Belediyesine ait Balıkhane’de bağlı olan teknesine benzin döküp tutuşturdu. Olaya şahit olanlar bir yandan teknedeki yangını söndürmeye çalıştı, bir yandan da itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri teknedeki yangını çok kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri M.S.’yi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay