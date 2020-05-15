Ayvalık’ta ağlara takılan balıkçı hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, küçük sandalıyla balıkçılık yaparak evinin geçimini sağlayan İbrahim Yatkın (50), teknenin pervanesine sarılan ağları kurtarmak isterken suya düştü ve hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; küçük “Yağmur 3” isimli teknesiyle Cunda Adası’ndan hareket ederek, Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Maden Adası’nda bir koya ağlarını atan İbrahim Yatkın, hareket halindeki teknenin pervanesine dolanan ağları kurtarmak isterken suya düşüp boğularak yaşamını yitirdi.

Eve dönmemesi üzerine talihsiz balıkçının eşi Gülsen Yatkın’ın kolluk güçlerine haber vermesi sonucunda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Ayvalık Sahil Güvenlik botları Maden Adası açıklarında İbrahim Yatkın’a ait tekneyi hareket halinde boş olarak buldu. Hemen harekete geçen ekipler teknenin ardında bıraktığı ağları incelelerken talihsiz balıkçının cansız bedeni ile karşılaştı.

2 çocuk babası İbrahim Yatkın’ın elim bir şekilde hayatını kaybetmesi Ayvalık ve Cunda Adası sakinleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

İbrahim Yatkın’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.