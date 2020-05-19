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Ayvalık’ta 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saatler 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:44:28 -
Ayvalık’ta 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlara çıkan vatandaşlar coşkulu görüntüler oluşturdu.


Ayvalık Belediyesi ses yayın sisteminden saat 19.19’da seslendirilen İstiklal Marşı’nda balkonlarında saygı duruşunda bulunan ilçe sakinleri, İstiklal Marşı’nın hemen ardından yayınlanan Gençlik Marşı sırasında ellerinde Türk Bayrakları ile Gençlik Marşı’na büyük bir coşku ile eşlik ettiler.


Ayvalıklıların sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinin balkonlarından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaları marşların yayınlanmasından sonra yerini kendi ses sistemleriyle seslendirdikleri İzmir Marşı ile sona erdi.

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