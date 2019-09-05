0553 313 94 23

Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:20
Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 17 erkek, 11 kadın, 9 çocuk, 26 Suriye, 6 Somali, 3 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanına getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanlığı alım Adli Tıp Kurumu memur alımı 2019
    1. Adalet Bakanlığı alım Adli Tıp Kurumu..
    2. Malezya, Mursi'nin oğlu için taziyede..
    3. Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
    4. Evini kaçak muayenehaneye, babasının..
    5. Beylikdüzü’nde ‘Umut ve Kadın’ konusu..
    6. Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına..
    7. Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?..
    8. ‘Alo 183’ iftira hattına döndü
    9. AA'nın Ahmedinejad röportajı İran..
    10. Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde
    11. Bursa’da acı ölüm...
    12. Döviz kurları
    13. Çağlayan’da kartal tavuğu telef etti
    14. Genç ofis dönemi
    15. Domates 50, karpuz 20 kuruşa düştü
    16. (Özel) Ünlülerin güzellik merkezinde..
    17. Mursi’nin oğlu Abdullah vefat etti
    18. Tuzluca’da öğretmenlere trafik eğitimi..
    19. "PKK örgüt içi infaz ve işkencelere..
    20. Kapadokya Havalimanında aranan 3 şahıs..
    21. İngiltere'de adım adım sorun!
    22. Akit’e dâvâ, Sözcü'ye müdafaa
    23. Yaralı baykuş tedaviye alındı
    24. Galatasaray'dan son dakika Selçuk İnan..
    25. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin..
    26. Güneydoğu ihracatının yıldızları..
    27. Otomobilin çarptığı yaya öldü
    28. Ardahan’da ’APİTERAPİ’ Konferansı..
    29. Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen..
    30. (Özel) Üniversiteliler hem..
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi